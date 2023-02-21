Denis Vambolt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Vambolt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denis Vambolt adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denis Vambolt Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denis Vambolt 24 Mart 1995 tarihinde Baltiysk, Kaliningrad Region şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Вамбольт Денис Эдуардович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denis Vambolt Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Denis Vambolt, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shinnik Yaroslavl futbol takımında oynamaktadır. Shinnik Yaroslavl takımına 15 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Denis Vambolt'nin Shinnik Yaroslavl ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Denis Vambolt Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denis Vambolt isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Denis Vambolt Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denis Vambolt futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Baltika

1 Ocak 2017 yılında Amkar Perm

1 Temmuz 2018 yılında Luch

29 Ocak 2019 yılında Tyumen

7 Temmuz 2020 yılında Dinamo Bryansk

15 Temmuz 2021 yılında Shinnik Yaroslav

Denis Vambolt Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denis Vambolt şuan Shinnik Yaroslavl takımında oynamakta ve 75 numaralı formayı giymektedir.

Denis Vambolt Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Team FNL takımında 16 numaralı formasıyla 29 Kasım 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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