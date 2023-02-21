Andrey Savinov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrey Savinov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrey Savinov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrey Savinov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrey Savinov 14 Mayıs 2002 tarihinde Kstovo, Nizhniy Novgorod Region şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Савинов Андрей Михайлович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrey Savinov Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pavel Andreev yapmaktadır. Andrey Savinov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shinnik Yaroslavl futbol takımında oynamaktadır. Shinnik Yaroslavl takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Andrey Savinov'nin Shinnik Yaroslavl ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Andrey Savinov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrey Savinov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andrey Savinov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrey Savinov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ağustos 2018 yılında CSKA Moskova II

6 Temmuz 2021 yılında Kairat Moskova

30 Haziran 2022 yılında CSKA Moskova II

1 Temmuz 2022 yılında Shinnik

30 Haziran 2023 yılında CSKA Moskova II

Andrey Savinov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrey Savinov şuan Shinnik Yaroslavl takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Andrey Savinov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U18 takımında 10 numaralı formasıyla 14 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 10 numaralı formasıyla 19 Ağustos 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

Rusya U16 takımında 10 numaralı formasıyla 18 Ağustos 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

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