İlya Gruznov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlya Gruznov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlya Gruznov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlya Gruznov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlya Gruznov 5 Şubat 1997 tarihinde Elanka, Talovskiy rayon, Voronezh Oblast şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Грузнов Илья Александрович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlya Gruznov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İlya Gruznov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shinnik Yaroslavl futbol takımında oynamaktadır. Shinnik Yaroslavl takımına 22 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. İlya Gruznov'nin Shinnik Yaroslavl ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İlya Gruznov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İlya Gruznov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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İlya Gruznov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlya Gruznov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Loko Liski

1 Ocak 2015 yılında Fakel-M

1 Temmuz 2015 yılında Loko Liski

1 Temmuz 2016 yılında Fakel-M

1 Ocak 2017 yılında Atom

1 Temmuz 2018 yılında Kolomna

21 Şubat 2019 yılında Mashuk-KMV

1 Temmuz 2019 yılında Ararat Moskau

15 Ocak 2020 yılında Urozhay

1 Temmuz 2021 yılında Fakel Voronezh

22 Şubat 2022 yılında Shinnik Yaroslav

İlya Gruznov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlya Gruznov şuan Shinnik Yaroslavl takımında oynamakta ve 71 numaralı formayı giymektedir.

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