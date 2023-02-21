İgor Sokolov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Sokolov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgor Sokolov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgor Sokolov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgor Sokolov 13 Mayıs 2002 tarihinde Moskau şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Соколов Игорь Андреевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgor Sokolov Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FM Sports Agency yapmaktadır. İgor Sokolov, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shinnik Yaroslavl futbol takımında oynamaktadır. Shinnik Yaroslavl takımına 13 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İgor Sokolov'nin Shinnik Yaroslavl ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

İgor Sokolov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgor Sokolov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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İgor Sokolov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgor Sokolov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2020 yılında DYuSSh Strogino

1 Ağustos 2020 yılında Strogino II

16 Temmuz 2021 yılında Strogino

13 Temmuz 2022 yılında Shinnik

30 Haziran 2023 yılında Strogino

İgor Sokolov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgor Sokolov şuan Shinnik Yaroslavl takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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