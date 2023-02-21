Evgeniy Osipov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evgeniy Osipov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Evgeniy Osipov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Evgeniy Osipov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Evgeniy Osipov 29 Ekim 1986 tarihinde Temryuk, Krasnodar Region şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Осипов Евгений Владиславович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Evgeniy Osipov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FM Sports Agency yapmaktadır. Evgeniy Osipov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shinnik Yaroslavl futbol takımında oynamaktadır. Shinnik Yaroslavl takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Evgeniy Osipov'nin Shinnik Yaroslavl ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Evgeniy Osipov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Evgeniy Osipov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

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Evgeniy Osipov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Evgeniy Osipov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Gazovik Orenburg

1 Ocak 2009 yılında Zhemchuzhina

18 Ağustos 2011 yılında Mordovia

1 Temmuz 2013 yılında Ufa

1 Temmuz 2014 yılında Arsenal Tula

1 Temmuz 2015 yılında Ufa

1 Temmuz 2016 yılında Mordovia

1 Temmuz 2017 yılında Orenburg

1 Mart 2018 yılında Trakai

28 Ocak 2019 yılında FCI Levadia

16 Ocak 2020 yılında FC Urartu

8 Şubat 2021 yılında Pioner Leningr.

1 Temmuz 2021 yılında Shinnik Yaroslav

Evgeniy Osipov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Evgeniy Osipov şuan Shinnik Yaroslavl takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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