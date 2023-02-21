İgor Leontjev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Leontjev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İgor Leontjev kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İgor Leontjev ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İgor Leontjev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Leontjev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İgor Leontjev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Leontjev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgor Leontjev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgor Leontjev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgor Leontjev 18 Mart 1994 tarihinde Rostov-na-Donu şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Леонтьев Игорь Олегович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgor Leontjev Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FM Sports Agency yapmaktadır. İgor Leontjev, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shinnik Yaroslavl futbol takımında oynamaktadır. Shinnik Yaroslavl takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. İgor Leontjev'nin Shinnik Yaroslavl ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İgor Leontjev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgor Leontjev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

İgor Leontjev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgor Leontjev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Spartak II

1 Temmuz 2013 yılında Spartak 2

31 Ağustos 2018 yılında Tyumen

1 Temmuz 2019 yılında Chaika Pes.

1 Temmuz 2021 yılında Shinnik Yaroslav

İgor Leontjev kimdir

İgor Leontjev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgor Leontjev şuan Shinnik Yaroslavl takımında oynamakta ve 52 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Spartak Moskau (-12/2010)

İgor Leontjev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Rusya U19 takımında 19 numaralı formasıyla 4 Temmuz 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 8 numaralı formasıyla 4 Ocak 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 14 numaralı formasıyla 25 Ağustos 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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İgor Leontjev nereli

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