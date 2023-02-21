Andrey Khityaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrey Khityaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrey Khityaev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrey Khityaev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrey Khityaev 23 Ağustos 2000 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Хитяев Андрей Сергеевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrey Khityaev Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FM Sports Agency yapmaktadır. Andrey Khityaev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shinnik Yaroslavl futbol takımında oynamaktadır. Shinnik Yaroslavl takımına 6 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Andrey Khityaev'nin Shinnik Yaroslavl ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Andrey Khityaev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrey Khityaev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andrey Khityaev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrey Khityaev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Şubat 2020 yılında Ural 2

6 Temmuz 2021 yılında Shinnik Yaroslav

Andrey Khityaev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrey Khityaev şuan Shinnik Yaroslavl takımında oynamakta ve 97 numaralı formayı giymektedir.

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