Andrey Batyutin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrey Batyutin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrey Batyutin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrey Batyutin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrey Batyutin 28 Mayıs 1995 tarihinde Krasnodar şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Батютин Андрей Андреевич şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrey Batyutin Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AKA Global GmbH yapmaktadır. Andrey Batyutin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shinnik Yaroslavl futbol takımında oynamaktadır. Shinnik Yaroslavl takımına 20 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Andrey Batyutin'nin Shinnik Yaroslavl ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Andrey Batyutin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrey Batyutin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Andrey Batyutin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrey Batyutin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Mart 2011 yılında Krasnodar II

1 Temmuz 2014 yılında Krasnodar 2

1 Temmuz 2016 yılında Ufa

24 Şubat 2017 yılında Zenit 2 S-Pb

30 Haziran 2017 yılında Ufa

12 Temmuz 2017 yılında Dinamo SPb

30 Haziran 2018 yılında Ufa

1 Temmuz 2018 yılında Avangard Kursk

30 Haziran 2020 yılında Ufa

1 Temmuz 2020 yılında SKA Khabarovsk

20 Ocak 2022 yılında Shinnik Yaroslav

Andrey Batyutin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrey Batyutin şuan Shinnik Yaroslavl takımında oynamakta ve 72 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.