Eldar Nizamutdinov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eldar Nizamutdinov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Eldar Nizamutdinov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Eldar Nizamutdinov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Eldar Nizamutdinov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eldar Nizamutdinov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Eldar Nizamutdinov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eldar Nizamutdinov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eldar Nizamutdinov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eldar Nizamutdinov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eldar Nizamutdinov 31 Mayıs 1981 tarihinde Kostroma şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Низамутдинов Эльдар Фэлэхдинович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eldar Nizamutdinov Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini APS yapmaktadır. Eldar Nizamutdinov, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shinnik Yaroslavl futbol takımında oynamaktadır. Shinnik Yaroslavl takımına 4 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Eldar Nizamutdinov'nin Shinnik Yaroslavl ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Eldar Nizamutdinov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eldar Nizamutdinov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Eldar Nizamutdinov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eldar Nizamutdinov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2000 yılında Sp. Kostroma

1 Ocak 2002 yılında Volochanin-Rat.

1 Ocak 2003 yılında Rotor Volgograd

1 Temmuz 2003 yılında Ural

1 Ocak 2004 yılında Arsenal Tula

1 Ocak 2005 yılında Baltika

1 Ocak 2006 yılında Nosta

1 Ocak 2008 yılında Khimki

31 Ağustos 2009 yılında Spartak Moskova

31 Aralık 2009 yılında Khimki

27 Şubat 2010 yılında Alania

31 Aralık 2010 yılında Khimki

6 Mart 2011 yılında Shinnik Yaroslav

5 Temmuz 2015 yılında Enisey

4 Temmuz 2016 yılında Shinnik Yaroslav

Eldar Nizamutdinov kimdir

Eldar Nizamutdinov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eldar Nizamutdinov şuan Shinnik Yaroslavl takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Eldar Nizamutdinov nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Son Haberler
Danil Akhatov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danil Akhatov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Danil Akhatov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danil Akhatov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Artem Bondarenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Bondarenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Artem Bondarenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Bondarenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Egas Cacintura kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Egas Cacintura Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Egas Cacintura kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Egas Cacintura Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Georgiy Sudakov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgiy Sudakov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Georgiy Sudakov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgiy Sudakov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Çok Okunanlar
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: "Topluma korku salınıyor, İstanbul'da risk yok"
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: "Topluma korku salınıyor, İstanbul'da risk yok"
Acun Survivor yarışmacılarına acı haberi verdi! Deprem felaketini öğrenince gözyaşları sel oldu!
Acun Survivor yarışmacılarına acı haberi verdi! Deprem felaketini öğrenince gözyaşları sel oldu!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!