Eldar Nizamutdinov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eldar Nizamutdinov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eldar Nizamutdinov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eldar Nizamutdinov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eldar Nizamutdinov 31 Mayıs 1981 tarihinde Kostroma şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Низамутдинов Эльдар Фэлэхдинович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eldar Nizamutdinov Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini APS yapmaktadır. Eldar Nizamutdinov, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shinnik Yaroslavl futbol takımında oynamaktadır. Shinnik Yaroslavl takımına 4 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Eldar Nizamutdinov'nin Shinnik Yaroslavl ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Eldar Nizamutdinov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eldar Nizamutdinov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Eldar Nizamutdinov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eldar Nizamutdinov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2000 yılında Sp. Kostroma

1 Ocak 2002 yılında Volochanin-Rat.

1 Ocak 2003 yılında Rotor Volgograd

1 Temmuz 2003 yılında Ural

1 Ocak 2004 yılında Arsenal Tula

1 Ocak 2005 yılında Baltika

1 Ocak 2006 yılında Nosta

1 Ocak 2008 yılında Khimki

31 Ağustos 2009 yılında Spartak Moskova

31 Aralık 2009 yılında Khimki

27 Şubat 2010 yılında Alania

31 Aralık 2010 yılında Khimki

6 Mart 2011 yılında Shinnik Yaroslav

5 Temmuz 2015 yılında Enisey

4 Temmuz 2016 yılında Shinnik Yaroslav

Eldar Nizamutdinov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eldar Nizamutdinov şuan Shinnik Yaroslavl takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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