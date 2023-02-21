Artem Semeykin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Semeykin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artem Semeykin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artem Semeykin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artem Semeykin 28 Ağustos 1996 tarihinde Belgorod şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Семейкин Артём Юрьевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artem Semeykin Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FM Sports Agency yapmaktadır. Artem Semeykin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shinnik Yaroslavl futbol takımında oynamaktadır. Shinnik Yaroslavl takımına 21 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Artem Semeykin'nin Shinnik Yaroslavl ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Artem Semeykin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artem Semeykin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Artem Semeykin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artem Semeykin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Energomash

1 Temmuz 2018 yılında Nizhny Novgorod

17 Ocak 2019 yılında Chaika Pes.

30 Haziran 2019 yılında Nizhny Novgorod

15 Temmuz 2019 yılında Tyumen

26 Ağustos 2020 yılında Salyut Belgorod

1 Temmuz 2021 yılında Tom Tomsk

21 Ocak 2022 yılında Shinnik Yaroslav

Artem Semeykin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artem Semeykin şuan Shinnik Yaroslavl takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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