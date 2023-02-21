Ayaz Guliev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ayaz Guliev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ayaz Guliev kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ayaz Guliev ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ayaz Guliev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ayaz Guliev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ayaz Guliev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ayaz Guliev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ayaz Guliev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ayaz Guliev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ayaz Guliev 27 Kasım 1996 tarihinde Moskau şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Rusya,Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Гулиев Аяз Бахтиярович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ayaz Guliev Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Ayaz Guliev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Khimki futbol takımında oynamaktadır. FK Khimki takımına 8 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ayaz Guliev'nin FK Khimki ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ayaz Guliev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ayaz Guliev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Ayaz Guliev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ayaz Guliev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Spartak II

1 Temmuz 2015 yılında Spartak 2

9 Ocak 2017 yılında Anji Mahaçkale

31 Aralık 2017 yılında Spartak 2

10 Ocak 2018 yılında Rostov

30 Haziran 2018 yılında Spartak 2

1 Temmuz 2018 yılında Rostov

9 Ocak 2019 yılında Spartak Moskova

1 Temmuz 2021 yılında Arsenal Tula

8 Temmuz 2022 yılında Khimki

Ayaz Guliev kimdir

Ayaz Guliev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ayaz Guliev şuan FK Khimki takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

DYUSSH Spartak-2 (2001), Spartak Moskau (2001-2014)

Ayaz Guliev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Team FNL takımında 5 numaralı formasıyla 29 Kasım 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U21 takımında 7 numaralı formasıyla 16 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 22 maçta 3 gol atmıştır.

Rusya U19 takımında 17 numaralı formasıyla 9 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 8 numaralı formasıyla 3 Ocak 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 3 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 8 numaralı formasıyla 25 Ağustos 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 4 gol atmıştır.

Rusya U16 takımında 8 numaralı formasıyla 16 Ağustos 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

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Ayaz Guliev nereli

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