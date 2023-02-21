Nemanja Glavcic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nemanja Glavcic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nemanja Glavcic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nemanja Glavcic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nemanja Glavcic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nemanja Glavcic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nemanja Glavcic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nemanja Glavcic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nemanja Glavcic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nemanja Glavcic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nemanja Glavcic 19 Şubat 1997 tarihinde Kraljevo şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Немања Главчић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nemanja Glavcic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EKIPA yapmaktadır. Nemanja Glavcic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Khimki futbol takımında oynamaktadır. FK Khimki takımına 18 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Nemanja Glavcic'nin FK Khimki ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Nemanja Glavcic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nemanja Glavcic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Nemanja Glavcic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nemanja Glavcic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Teleoptik

30 Haziran 2015 yılında Partizan U19

1 Temmuz 2015 yılında Partizan

12 Şubat 2016 yılında Teleoptik

30 Haziran 2016 yılında Partizan

1 Temmuz 2016 yılında Spartak

30 Haziran 2017 yılında Partizan

1 Temmuz 2017 yılında Spartak

12 Temmuz 2019 yılında Slaven Belupo

18 Ocak 2022 yılında Khimki

Nemanja Glavcic kimdir

Nemanja Glavcic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nemanja Glavcic şuan FK Khimki takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Nemanja Glavcic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Sırbistan U17 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Nemanja Glavcic nereli

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