Marcos Guilherme kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcos Guilherme Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcos Guilherme adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcos Guilherme Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcos Guilherme 5 Ağustos 1995 tarihinde Itararé şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Marcos Guilherme de Almeida Santos Matos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcos Guilherme Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Marcos Guilherme, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Khimki futbol takımında oynamaktadır. FK Khimki takımına 7 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Marcos Guilherme'nin FK Khimki ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Marcos Guilherme Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/m.guilherme95/

Marcos Guilherme Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcos Guilherme isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Marcos Guilherme Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcos Guilherme futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Atlético-PR

27 Ocak 2017 yılında Dinamo Zagreb

20 Temmuz 2017 yılında Atlético-PR

21 Temmuz 2017 yılında São Paulo

4 Haziran 2018 yılında Atlético-PR

1 Temmuz 2018 yılında Al-Wehda FC

13 Ocak 2020 yılında Internacional

28 Mayıs 2021 yılında Santos FC

30 Haziran 2022 yılında Internacional

1 Temmuz 2022 yılında São Paulo

7 Şubat 2023 yılında Khimki

Marcos Guilherme Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcos Guilherme şuan FK Khimki takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Marcos Guilherme Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Brezilya U20 takımında 11 numaralı formasıyla 15 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 6 gol atmıştır.

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