Aleksandr Dolgov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Dolgov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aleksandr Dolgov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aleksandr Dolgov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Aleksandr Dolgov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Dolgov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aleksandr Dolgov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Dolgov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandr Dolgov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandr Dolgov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandr Dolgov 24 Eylül 1998 tarihinde Voronezh şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Долгов Александр Владимирович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandr Dolgov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksandr Dolgov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Khimki futbol takımında oynamaktadır. FK Khimki takımına 3 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Aleksandr Dolgov'nin FK Khimki ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Aleksandr Dolgov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandr Dolgov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Aleksandr Dolgov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandr Dolgov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında LFK Lokomotiv 2

1 Temmuz 2017 yılında Loko Moskau II

1 Temmuz 2018 yılında Loko-Kazanka M.

10 Temmuz 2019 yılında Rostov

17 Ekim 2020 yılında Khimki

30 Haziran 2021 yılında Rostov

3 Eylül 2021 yılında Khimki

Aleksandr Dolgov kimdir

Aleksandr Dolgov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandr Dolgov şuan FK Khimki takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Aleksandr Dolgov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Rusya U20 takımında 24 numaralı formasıyla 11 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 2 gol atmıştır.

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Aleksandr Dolgov nereli

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