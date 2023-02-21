Aleksandr Rudenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Rudenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandr Rudenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandr Rudenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandr Rudenko 15 Mart 1999 tarihinde Darjevka, Rostov Oblast şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Руденко Александр Александрович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandr Rudenko Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksandr Rudenko, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Khimki futbol takımında oynamaktadır. FK Khimki takımına 19 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Aleksandr Rudenko'nin FK Khimki ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Aleksandr Rudenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandr Rudenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksandr Rudenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandr Rudenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2012 yılında Akademia FCSM

28 Ağustos 2015 yılında Spartak II

1 Temmuz 2016 yılında Spartak 2

1 Ocak 2020 yılında Torpedo Moskau

30 Haziran 2020 yılında Spartak 2

1 Ağustos 2020 yılında Sochi

30 Haziran 2021 yılında Spartak 2

19 Şubat 2022 yılında Khimki

Aleksandr Rudenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandr Rudenko şuan FK Khimki takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Aleksandr Rudenko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Darjevka, Viktor Ponedelnik Football Akademia, Akademia Spartak Moskau (01.08.2012 - 31.12.2016)

Rusya U19 takımında 10 numaralı formasıyla 5 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 10 numaralı formasıyla 16 Ağustos 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 3 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 10 numaralı formasıyla 19 Ağustos 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 7 gol atmıştır.

Rusya U16 takımında 13 numaralı formasıyla 19 Ağustos 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 2 gol atmıştır.

Rusya U15 takımında 13 numaralı formasıyla 18 Mart 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

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