Lachezar Kotev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lachezar Kotev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lachezar Kotev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lachezar Kotev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lachezar Kotev 5 Ocak 1998 tarihinde Sofia şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Лъчезар Христов Котев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lachezar Kotev Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KVD Player Agency yapmaktadır. Lachezar Kotev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Khimki futbol takımında oynamaktadır. FK Khimki takımına 11 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Lachezar Kotev'nin FK Khimki ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Lachezar Kotev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lachezar Kotev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lachezar Kotev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lachezar Kotev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Septemvri Sofia

1 Temmuz 2016 yılında Vitosha

1 Ocak 2017 yılında Oborishte

1 Haziran 2017 yılında Vitosha

1 Ağustos 2020 yılında Arda Kardzhali

11 Şubat 2023 yılında Khimki

Lachezar Kotev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lachezar Kotev şuan FK Khimki takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Lachezar Kotev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Levski Sofia, Septemvri Sofia

Bulgaristan U21 takımında 21 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 2 gol atmıştır.

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