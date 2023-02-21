Anton Mitryushkin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anton Mitryushkin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anton Mitryushkin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anton Mitryushkin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anton Mitryushkin 8 Şubat 1996 tarihinde Krasnoyarsk şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Митрюшкин Антон Владимирович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anton Mitryushkin Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini World in Motion yapmaktadır. Anton Mitryushkin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Khimki futbol takımında oynamaktadır. FK Khimki takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Anton Mitryushkin'nin FK Khimki ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Anton Mitryushkin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/mitryushkin1

http://www.instagram.com/mitr_anton/

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Anton Mitryushkin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anton Mitryushkin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Anton Mitryushkin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anton Mitryushkin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Spartak II

1 Temmuz 2015 yılında Spartak Moskova

1 Şubat 2016 yılında FC Sion

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

27 Ekim 2020 yılında F. Düsseldorf

1 Temmuz 2021 yılında Dresden

1 Temmuz 2022 yılında Khimki

Anton Mitryushkin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anton Mitryushkin şuan FK Khimki takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Anton Mitryushkin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SKA Rostov (-2010), Spartak Moskau

Rusya U19 takımında 1 numaralı formasıyla 9 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 1 numaralı formasıyla 25 Ağustos 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 21 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U16 takımında 1 numaralı formasıyla 16 Ağustos 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 0 gol atmıştır.

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