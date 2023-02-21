Reziuan Mirzov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Reziuan Mirzov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Reziuan Mirzov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Reziuan Mirzov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Reziuan Mirzov 22 Haziran 1993 tarihinde Baksan, Kabardino-Balkar Republic şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Мирзов Резиуан Мухамедович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Reziuan Mirzov Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini APS yapmaktadır. Reziuan Mirzov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Khimki futbol takımında oynamaktadır. FK Khimki takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Reziuan Mirzov'nin FK Khimki ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Reziuan Mirzov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Reziuan Mirzov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Reziuan Mirzov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Reziuan Mirzov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Spartak N. II

1 Temmuz 2012 yılında Spartak Nalchik

1 Ocak 2013 yılında Sp. Kostroma

30 Haziran 2013 yılında Spartak Nalchik

1 Temmuz 2013 yılında Zvezda Ryazan

31 Aralık 2013 yılında Spartak Nalchik

1 Ocak 2014 yılında Torpedo Moskau

1 Temmuz 2015 yılında Terek Grozny

28 Temmuz 2017 yılında Rostov

29 Temmuz 2017 yılında Tosno

30 Haziran 2018 yılında Rostov

31 Ağustos 2018 yılında Arsenal Tula

30 Haziran 2019 yılında Rostov

18 Temmuz 2019 yılında Spartak Moskova

2 Ekim 2020 yılında Khimki

30 Haziran 2021 yılında Spartak Moskova

7 Eylül 2021 yılında Khimki

30 Haziran 2022 yılında Spartak Moskova

1 Temmuz 2022 yılında Khimki

Reziuan Mirzov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Reziuan Mirzov şuan FK Khimki takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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