Mory Gbane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mory Gbane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mory Gbane adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mory Gbane Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mory Gbane 25 Aralık 2000 tarihinde Tontonou Toumodi şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Fildişi Sahili uyrukludur.Gerçek adı da Roman Mory Diaman Gbane şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mory Gbane Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EKIPA yapmaktadır. Mory Gbane, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Khimki futbol takımında oynamaktadır. FK Khimki takımına 12 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mory Gbane'nin FK Khimki ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mory Gbane Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mory Gbane isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Mory Gbane Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mory Gbane futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Eylül 2019 yılında Bijelo Brdo

12 Temmuz 2022 yılında Khimki

30 Haziran 2023 yılında Bijelo Brdo

Mory Gbane Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mory Gbane şuan FK Khimki takımında oynamakta ve 42 numaralı formayı giymektedir.

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