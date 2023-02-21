Vitaliy Gudiev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vitaliy Gudiev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vitaliy Gudiev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vitaliy Gudiev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vitaliy Gudiev 22 Nisan 1995 tarihinde Vladikavkaz şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Гудиев Виталий Казимирович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vitaliy Gudiev Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Kazimir Gudiev yapmaktadır. Vitaliy Gudiev, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Khimki futbol takımında oynamaktadır. FK Khimki takımına 10 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vitaliy Gudiev'nin FK Khimki ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vitaliy Gudiev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vitaliy Gudiev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vitaliy Gudiev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vitaliy Gudiev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Alania

15 Şubat 2014 yılında Terek Grozny

10 Temmuz 2022 yılında Khimki

Vitaliy Gudiev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vitaliy Gudiev şuan FK Khimki takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Vitaliy Gudiev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Alania Vladikavkaz

Rusya U17 takımında 23 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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