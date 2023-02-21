Artur Chernyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artur Chernyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artur Chernyi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artur Chernyi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artur Chernyi 11 Aralık 2000 tarihinde Vladikavkaz şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Чёрный Артур Гариевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artur Chernyi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MV Team yapmaktadır. Artur Chernyi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Khimki futbol takımında oynamaktadır. FK Khimki takımına 10 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Artur Chernyi'nin FK Khimki ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Artur Chernyi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artur Chernyi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Artur Chernyi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artur Chernyi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Temmuz 2017 yılında Loko Moskau II

1 Temmuz 2019 yılında Loko-Kazanka M.

1 Ocak 2022 yılında Loko Moskova

10 Temmuz 2022 yılında Khimki

Artur Chernyi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artur Chernyi şuan FK Khimki takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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