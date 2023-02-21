Nikola Antic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Antic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Antic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola Antic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola Antic 4 Ocak 1994 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Никола Антић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola Antic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Nikola Antic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Khimki futbol takımında oynamaktadır. FK Khimki takımına 10 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Nikola Antic'nin FK Khimki ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Nikola Antic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikola Antic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.60 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Nikola Antic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola Antic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Rad Belgrad

1 Ağustos 2011 yılında FK Palic Koming

30 Haziran 2012 yılında Rad Belgrad

5 Ağustos 2014 yılında Kızılyıldız

11 Şubat 2015 yılında Jagodina

31 Ağustos 2015 yılında Vojvodina

6 Şubat 2019 yılında Soligorsk

10 Şubat 2023 yılında Khimki

Nikola Antic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola Antic şuan FK Khimki takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nikola Antic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Partizan Belgrad (-2011)

Sırbistan U19 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

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