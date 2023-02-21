David Kobesov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Kobesov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Kobesov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Kobesov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Kobesov 6 Ocak 2000 tarihinde Vladikavkaz şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Кобесов Давид Бидзинаевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Kobesov Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Glory Group Ltd. yapmaktadır. David Kobesov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Khimki futbol takımında oynamaktadır. FK Khimki takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. David Kobesov'nin FK Khimki ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

David Kobesov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Kobesov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Kobesov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Kobesov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Spartak V.

1 Temmuz 2019 yılında Alania Vl.

13 Temmuz 2022 yılında Pari NN

27 Ocak 2023 yılında Khimki

30 Haziran 2023 yılında Pari NN

David Kobesov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Kobesov şuan FK Khimki takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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