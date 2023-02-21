Petar Golubovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petar Golubovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Petar Golubovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Petar Golubovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Petar Golubovic 13 Temmuz 1994 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Sırbistan,Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Petar Golubović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Petar Golubovic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Petar Golubovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Khimki futbol takımında oynamaktadır. FK Khimki takımına 7 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Petar Golubovic'nin FK Khimki ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Petar Golubovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Petar Golubovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Petar Golubovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Petar Golubovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Nike Academy

1 Temmuz 2012 yılında OFK Belgrad

30 Ocak 2014 yılında Roma

31 Ocak 2014 yılında Novara

30 Haziran 2014 yılında Roma

26 Ağustos 2014 yılında Pistoiese

30 Haziran 2015 yılında Roma

17 Temmuz 2015 yılında AC Pisa

30 Haziran 2017 yılında Roma

31 Ağustos 2017 yılında Novara

26 Temmuz 2018 yılında KV Kortrijk

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

17 Ocak 2022 yılında Aalesund

7 Şubat 2023 yılında Khimki

Petar Golubovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Petar Golubovic şuan FK Khimki takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Petar Golubovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Stella Rossa Belgrado (-2011), Nike Academy (2011-2012)

Sırbistan U19 takımında 2 numaralı formasıyla 8 Haziran 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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