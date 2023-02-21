Bryan İdowu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bryan İdowu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bryan İdowu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bryan İdowu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bryan İdowu 18 Mayıs 1992 tarihinde St. Petersburg şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Nijerya,Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Bryan Oladapo Idowu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bryan İdowu Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DW Sports Management yapmaktadır. Bryan İdowu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Khimki futbol takımında oynamaktadır. FK Khimki takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Bryan İdowu'nin FK Khimki ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bryan İdowu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bryan İdowu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Bryan İdowu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bryan İdowu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2010 yılında Amkar II

1 Ağustos 2013 yılında Dinamo SPb

30 Haziran 2014 yılında Amkar II

1 Temmuz 2014 yılında Amkar Perm

10 Temmuz 2018 yılında Loko Moskova

7 Ağustos 2020 yılında Khimki

30 Haziran 2021 yılında Loko Moskova

1 Temmuz 2021 yılında Khimki

Bryan İdowu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bryan İdowu şuan FK Khimki takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Bryan İdowu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Nijerya takımında 22 numaralı formasıyla 14 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

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