Butta Magomedov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Butta Magomedov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Butta Magomedov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Butta Magomedov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Butta Magomedov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Butta Magomedov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Butta Magomedov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Butta Magomedov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Butta Magomedov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Butta Magomedov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Butta Magomedov 25 Aralık 1997 tarihinde Makhachkala şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Магомедов Бутта Гаджиевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Butta Magomedov Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Glory Group Ltd. yapmaktadır. Butta Magomedov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Khimki futbol takımında oynamaktadır. FK Khimki takımına 5 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Butta Magomedov'nin FK Khimki ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Butta Magomedov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Butta Magomedov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Butta Magomedov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Butta Magomedov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Saturn Ramenskoe

1 Temmuz 2015 yılında Znamya Truda

30 Haziran 2016 yılında Saturn Ramenskoe

1 Ocak 2018 yılında Chaika Pes.

11 Temmuz 2019 yılında Alania Vl.

5 Şubat 2022 yılında Khimki

Butta Magomedov kimdir

Butta Magomedov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Butta Magomedov şuan FK Khimki takımında oynamakta ve 97 numaralı formayı giymektedir.

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Butta Magomedov nereli

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