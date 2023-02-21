Stefan Melentijevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Melentijevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Melentijevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Melentijevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Melentijevic 20 Mart 2004 tarihinde Herceg Novi şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Melentijevic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EKIPA yapmaktadır. Stefan Melentijevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Khimki futbol takımında oynamaktadır. FK Khimki takımına 10 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Stefan Melentijevic'nin FK Khimki ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Stefan Melentijevic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/m_stefan7/

Stefan Melentijevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Melentijevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Stefan Melentijevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Melentijevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Kızılyıldız U17

2 Ağustos 2019 yılında Graficar U17

30 Haziran 2020 yılında Kızılyıldız U17

1 Temmuz 2020 yılında Kızılyıldız U19

27 Temmuz 2020 yılında Graficar U19

30 Haziran 2021 yılında Kızılyıldız U19

5 Ağustos 2022 yılında Rad Belgrad

10 Şubat 2023 yılında Khimki

Stefan Melentijevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Melentijevic şuan FK Khimki takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Stefan Melentijevic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Roter Stern Belgrad

Sırbistan U16 takımında 5 numaralı formasıyla 21 Ağustos 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.