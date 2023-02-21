Vladimir Khubulov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladimir Khubulov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladimir Khubulov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladimir Khubulov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladimir Khubulov 2 Mart 2001 tarihinde Vladikavkaz şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Хубулов Владимир Алексеевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladimir Khubulov Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Glory Group Ltd. yapmaktadır. Vladimir Khubulov, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Krylya Sovetov Samara futbol takımında oynamaktadır. Krylya Sovetov Samara takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vladimir Khubulov'nin Krylya Sovetov Samara ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Vladimir Khubulov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladimir Khubulov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vladimir Khubulov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladimir Khubulov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Eylül 2013 yılında Akad. Krasnodar

8 Ekim 2016 yılında DYuSSh Spartak

1 Şubat 2018 yılında Akademia Ramzan

1 Temmuz 2018 yılında Akhmat II

29 Ağustos 2019 yılında Zenit II

30 Haziran 2020 yılında Akhmat II

17 Ağustos 2020 yılında Alania Vl.

15 Temmuz 2022 yılında KS Samara

Vladimir Khubulov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladimir Khubulov şuan Krylya Sovetov Samara takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Vladimir Khubulov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U18 takımında 11 numaralı formasıyla 19 Ağustos 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 19 numaralı formasıyla 26 Şubat 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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