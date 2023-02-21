İlya Sadygov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlya Sadygov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlya Sadygov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlya Sadygov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlya Sadygov 29 Eylül 2000 tarihinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Rusya,Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Садыгов Илья Туфанович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlya Sadygov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İlya Sadygov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Khimki futbol takımında oynamaktadır. FK Khimki takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. İlya Sadygov'nin FK Khimki ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

İlya Sadygov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İlya Sadygov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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İlya Sadygov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlya Sadygov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Olimp Khimki

1 Temmuz 2020 yılında Dolgoprudnyi

1 Temmuz 2021 yılında Khimki

İlya Sadygov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlya Sadygov şuan FK Khimki takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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