Colin Miller kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Colin Miller Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Colin Miller adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Colin Miller Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Colin Miller 25 Ekim 1996 tarihinde Bel Air, Maryland şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Colin Miller Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rio Grande Valley FC Toros futbol takımında oynamaktadır. Rio Grande Valley FC Toros takımına 6 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Colin Miller'nin Rio Grande Valley FC Toros ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Colin Miller Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/coolinmiller/

Colin Miller Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Colin Miller isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Colin Miller Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Colin Miller futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2014 yılında Friars

1 Mayıs 2017 yılında Detroit City

1 Ağustos 2017 yılında Friars

28 Şubat 2019 yılında Loudoun United

1 Aralık 2020 yılında Kulüpsüz

6 Nisan 2021 yılında RGV FC Toros

Colin Miller Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Colin Miller şuan Rio Grande Valley FC Toros takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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