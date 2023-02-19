Daicer Ramos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daicer Ramos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daicer Ramos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daicer Ramos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daicer Ramos 27 Haziran 2003 tarihinde Roberto Payán şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Daicer Ramos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daicer Ramos Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Daicer Ramos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fortaleza CEIF futbol takımında oynamaktadır. Fortaleza CEIF takımına - tarihinde katılmıştır. Daicer Ramos'nin Fortaleza CEIF ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daicer Ramos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daicer Ramos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daicer Ramos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daicer Ramos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daicer Ramos şuan Fortaleza CEIF takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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