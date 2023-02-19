Diego Camargo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Camargo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Camargo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Camargo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Camargo 29 Aralık 2001 tarihinde Bogota şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Diego Armando Camargo Barreto şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Camargo Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Diego Camargo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fortaleza CEIF futbol takımında oynamaktadır. Fortaleza CEIF takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Diego Camargo'nin Fortaleza CEIF ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Diego Camargo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diego Camargo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Diego Camargo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Camargo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Fortaleza CEIF

Diego Camargo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Camargo şuan Fortaleza CEIF takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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