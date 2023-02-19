Gustavo Vargas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustavo Vargas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gustavo Vargas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gustavo Vargas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gustavo Vargas 25 Mayıs 1996 tarihinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gustavo Vargas Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gustavo Vargas, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fortaleza CEIF futbol takımında oynamaktadır. Fortaleza CEIF takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gustavo Vargas'nin Fortaleza CEIF ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gustavo Vargas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gustavo Vargas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Gustavo Vargas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gustavo Vargas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Bilinmiyor

1 Ağu 2017 yılında Tulsa Hurricane

1 Ağu 2019 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2020 yılında Valley United

1 Ocak 2023 yılında Fortaleza CEIF

Gustavo Vargas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gustavo Vargas şuan Fortaleza CEIF takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.