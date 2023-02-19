Carlos Lucumi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Lucumi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Lucumi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Lucumi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Lucumi 4 Mart 2000 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Alberto Lucumí González şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Lucumi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TOP yapmaktadır. Carlos Lucumi, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fortaleza CEIF futbol takımında oynamaktadır. Fortaleza CEIF takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Carlos Lucumi'nin Fortaleza CEIF ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Carlos Lucumi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carlos Lucumi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Carlos Lucumi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Lucumi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2021 yılında Fortaleza CEIF

31 Aralık 2021 yılında Deportivo Cali

1 Ocak 2023 yılında Fortaleza CEIF

31 Aralık 2023 yılında Deportivo Cali

Carlos Lucumi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Lucumi şuan Fortaleza CEIF takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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