Ronaldo Pajaro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ronaldo Pajaro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ronaldo Pajaro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ronaldo Pajaro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ronaldo Pajaro 18 Şubat 2002 tarihinde Arjona şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Ronaldo Ismael Pájaro Beltrán şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ronaldo Pajaro Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ronaldo Pajaro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fortaleza CEIF futbol takımında oynamaktadır. Fortaleza CEIF takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Ronaldo Pajaro'nin Fortaleza CEIF ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ronaldo Pajaro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ronaldo Pajaro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ronaldo Pajaro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ronaldo Pajaro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Fortaleza CEIF

Ronaldo Pajaro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ronaldo Pajaro şuan Fortaleza CEIF takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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