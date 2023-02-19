Luis Jimenez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Jimenez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Jimenez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Jimenez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Jimenez 3 Ekim 1997 tarihinde Zona Bananera şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Luis Enrique Jiménez Jaimes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Jimenez Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luis Jimenez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fortaleza CEIF futbol takımında oynamaktadır. Fortaleza CEIF takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Luis Jimenez'nin Fortaleza CEIF ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luis Jimenez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luis Jimenez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luis Jimenez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Jimenez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2019 yılında CD América

1 Ocak 2020 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2021 yılında Fortaleza CEIF

Luis Jimenez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Jimenez şuan Fortaleza CEIF takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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