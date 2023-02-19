Diego Abadia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Abadia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Abadia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Abadia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Abadia 1 Mayıs 1999 tarihinde Carepa şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Diego Ferney Abadia Garcia şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Abadia Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Alinea yapmaktadır. Diego Abadia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fortaleza CEIF futbol takımında oynamaktadır. Fortaleza CEIF takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Diego Abadia'nin Fortaleza CEIF ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Diego Abadia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diego Abadia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Diego Abadia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Abadia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Millonarios

7 Temmuz 2022 yılında Fortaleza CEIF

30 Haziran 2023 yılında Millonarios

Diego Abadia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Abadia şuan Fortaleza CEIF takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.