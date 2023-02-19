Sergio Mosquera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergio Mosquera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergio Mosquera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergio Mosquera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergio Mosquera 2 Ekim 2002 tarihinde Santiago de Cali şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Sergio David Mosquera Larrahondo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergio Mosquera Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sergio Mosquera, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fortaleza CEIF futbol takımında oynamaktadır. Fortaleza CEIF takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sergio Mosquera'nin Fortaleza CEIF ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Sergio Mosquera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sergio Mosquera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sergio Mosquera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergio Mosquera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Ağu 2022 yılında Orsomarso SC

31 Aralık 2022 yılında CD América U20

1 Ocak 2023 yılında Fortaleza CEIF

31 Aralık 2023 yılında CD América U20

Sergio Mosquera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergio Mosquera şuan Fortaleza CEIF takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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