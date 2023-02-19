Juan Castillo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Castillo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Castillo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Castillo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Castillo 13 Ocak 2003 tarihinde Cali şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Juan Diego Castillo Reyes şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Castillo Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Alinea yapmaktadır. Juan Castillo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fortaleza CEIF futbol takımında oynamaktadır. Fortaleza CEIF takımına 12 Nisan 2019 tarihinde katılmıştır. Juan Castillo'nin Fortaleza CEIF ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Castillo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Castillo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Juan Castillo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Castillo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Nisan 2019 yılında Fortaleza CEIF

Juan Castillo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Castillo şuan Fortaleza CEIF takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Juan Castillo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Club Carlos Sarmiento Lora

Kolombiya U20 takımında 1 numaralı formasıyla 31 Mayıs 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.