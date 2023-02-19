Jorge Bermudez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorge Bermudez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jorge Bermudez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jorge Bermudez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jorge Bermudez 5 Şubat 2001 tarihinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jorge Andrés Bermúdez Correa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jorge Bermudez Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jorge Bermudez, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fortaleza CEIF futbol takımında oynamaktadır. Fortaleza CEIF takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jorge Bermudez'nin Fortaleza CEIF ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jorge Bermudez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jorge Bermudez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jorge Bermudez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jorge Bermudez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2023 yılında Fortaleza CEIF

Jorge Bermudez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jorge Bermudez şuan Fortaleza CEIF takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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