Daniel Rivera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Rivera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Daniel Rivera kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Daniel Rivera ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Daniel Rivera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Rivera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Rivera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Rivera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Rivera 28 Şubat 1999 tarihinde Bogotá şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Alejandro Rivera Garzón şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Rivera Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Alinea yapmaktadır. Daniel Rivera, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fortaleza CEIF futbol takımında oynamaktadır. Fortaleza CEIF takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Daniel Rivera'nin Fortaleza CEIF ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daniel Riveraboyu ve yaşı kaç

Daniel Rivera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Rivera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Daniel Rivera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Rivera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Fortaleza CEIF

Daniel Rivera kimdir

Daniel Rivera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Rivera şuan Fortaleza CEIF takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Daniel Rivera nereli

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