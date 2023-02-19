Kevin Castro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Castro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Castro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Castro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Castro 1 Şubat 1999 tarihinde Madrid şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Kevin Felipe Castro Cardenas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Castro Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sportainment SAS yapmaktadır. Kevin Castro, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fortaleza CEIF futbol takımında oynamaktadır. Fortaleza CEIF takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Kevin Castro'nin Fortaleza CEIF ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kevin Castro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Castro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kevin Castro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Castro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Fortaleza CEIF

Kevin Castro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Castro şuan Fortaleza CEIF takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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