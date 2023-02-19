Jhon Melendez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jhon Melendez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jhon Melendez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jhon Melendez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jhon Melendez 11 Ocak 2002 tarihinde Cartagena şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jhon Wenceslao Meléndez Murillo şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jhon Melendez Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jhon Melendez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fortaleza CEIF futbol takımında oynamaktadır. Fortaleza CEIF takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Jhon Melendez'nin Fortaleza CEIF ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jhon Melendez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jhon Melendez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Jhon Melendez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jhon Melendez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Fortaleza CEIF

Jhon Melendez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jhon Melendez şuan Fortaleza CEIF takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.