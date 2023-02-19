Jhonier Blanco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jhonier Blanco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jhonier Blanco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jhonier Blanco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jhonier Blanco 18 Ekim 2000 tarihinde Santa Marta şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jhonier Alfonco Blanco Yus şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jhonier Blanco Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JP PACHON SPORTS yapmaktadır. Jhonier Blanco, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fortaleza CEIF futbol takımında oynamaktadır. Fortaleza CEIF takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jhonier Blanco'nin Fortaleza CEIF ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jhonier Blanco Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jhonier Blanco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jhonier Blanco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jhonier Blanco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Rionegro Águila

1 Ocak 2023 yılında Fortaleza CEIF

31 Aralık 2023 yılında Rionegro Águila

Jhonier Blanco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jhonier Blanco şuan Fortaleza CEIF takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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