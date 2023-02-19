Alejandro Moralez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alejandro Moralez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alejandro Moralez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alejandro Moralez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alejandro Moralez 19 Nisan 2001 tarihinde Bogotá şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Alejandro Moralez Rocha şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alejandro Moralez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JHEYMAN SPORTS yapmaktadır. Alejandro Moralez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fortaleza CEIF futbol takımında oynamaktadır. Fortaleza CEIF takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alejandro Moralez'nin Fortaleza CEIF ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Alejandro Moralez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alejandro Moralez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alejandro Moralez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alejandro Moralez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Indep. Santa Fe

1 Ocak 2023 yılında Fortaleza CEIF

31 Aralık 2023 yılında Indep. Santa Fe

Alejandro Moralez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alejandro Moralez şuan Fortaleza CEIF takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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