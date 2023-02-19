Jordan Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordan Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jordan Garcia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jordan Garcia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jordan Garcia 20 Haziran 2005 tarihinde El Retén şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jordan Javier Garcia Bonnet şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jordan Garcia Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jordan Garcia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fortaleza CEIF futbol takımında oynamaktadır. Fortaleza CEIF takımına - tarihinde katılmıştır. Jordan Garcia'nin Fortaleza CEIF ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jordan Garcia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jordan Garcia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jordan Garcia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jordan Garcia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jordan Garcia şuan Fortaleza CEIF takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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