Jose Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Garcia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Garcia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Garcia 8 Nisan 2004 tarihinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da José Luis García Barbarán şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Garcia Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jose Garcia, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fortaleza CEIF futbol takımında oynamaktadır. Fortaleza CEIF takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jose Garcia'nin Fortaleza CEIF ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jose Garcia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jose Garcia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Jose Garcia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Garcia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2023 yılında Fortaleza CEIF

Jose Garcia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Garcia şuan Fortaleza CEIF takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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