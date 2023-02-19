Johan Hinestroza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Johan Hinestroza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Johan Hinestroza kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Johan Hinestroza ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Johan Hinestroza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Johan Hinestroza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Johan Hinestroza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Johan Hinestroza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Johan Hinestroza 14 Mart 2002 tarihinde Apartadó şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Johan Alberto Hinestroza Rentería şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Johan Hinestroza Defans mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gianluca De Franco yapmaktadır. Johan Hinestroza, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fortaleza CEIF futbol takımında oynamaktadır. Fortaleza CEIF takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Johan Hinestroza'nin Fortaleza CEIF ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Johan Hinestrozaboyu ve yaşı kaç

Johan Hinestroza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Johan Hinestroza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Johan Hinestroza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Johan Hinestroza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Mayıs 2022 yılında Portland 2

31 Aralık 2022 yılında Nacional U20

1 Ocak 2023 yılında Fortaleza CEIF

31 Aralık 2023 yılında Atl. Nacional

Johan Hinestroza kimdir

Johan Hinestroza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Johan Hinestroza şuan Fortaleza CEIF takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Atlético Nacional

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Johan Hinestroza nereli

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