Sebastian Navarro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Navarro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Navarro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Navarro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Navarro 15 Temmuz 2000 tarihinde Bucaramanga şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Sebastián Navarro Otalora şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Navarro Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Alinea yapmaktadır. Sebastian Navarro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fortaleza CEIF futbol takımında oynamaktadır. Fortaleza CEIF takımına 7 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Sebastian Navarro'nin Fortaleza CEIF ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sebastian Navarro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Navarro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sebastian Navarro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Navarro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Millonarios

7 Ocak 2021 yılında Fortaleza CEIF

31 Aralık 2023 yılında Millonarios

Sebastian Navarro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Navarro şuan Fortaleza CEIF takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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