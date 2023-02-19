Brayan Medina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brayan Medina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brayan Medina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brayan Medina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brayan Medina 4 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Brayan Stiven Medina Hurtado şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brayan Medina Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Brayan Medina, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fortaleza CEIF futbol takımında oynamaktadır. Fortaleza CEIF takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Brayan Medina'nin Fortaleza CEIF ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Brayan Medina Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brayan Medina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Brayan Medina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brayan Medina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2022 yılında CD América

4 Ocak 2023 yılında Fortaleza CEIF

31 Aralık 2023 yılında CD América

Brayan Medina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brayan Medina şuan Fortaleza CEIF takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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